Sudosa-Desto moet aan de bak om in kampioensrace te blijven na nederlaag in Utrecht

VOLLEYBAL - Het vrouwenteam van Sudosa-Desto heeft zichzelf geen plezier gedaan in de strijd om het landskampioenschap. In de eerste wedstrijd van het tweeluik in de kwartfinale tegen VV Utrecht slikten de Assenaren een 3-1 nederlaag.

Maar, zondag staat de return gepland. Dan treffen beide teams elkaar in Assen.

Golden set

Door het 3-1 verlies gaan er 3 punten naar Utrecht en Sudosa-Desto houdt 0 punten over. Willen de Assenaren de halve finale bereiken in de strijd om het landskampioenschap, dan moet er zondag met 3-0 of 3-1 in Assen worden gewonnen en vervolgens ook de golden set.

Reinders

VV Utrecht leek de eerste set te pakken toen er een voorsprong van 24-21 op het scorebord werd geslagen. Maar Sudosa-Desto gaf niet op. De Assenaren vochten terug naar 25-24. Na een intense rally bracht een krachtige smash van Paula Boonstra de Assenaren op gelijke hoogte (25-25) en kort daarna zelfs op voorsprong (25-26). Het werd stuivertje wisselen. Uiteindelijk was het uitgerekend Iris Reinders die de eerste set besliste met een score van 32-30. Volgend seizoen speelt Reinders voor Sudosa-Desto.

Touwtjes in handen

In de tweede set nam de thuisploeg de touwtjes in handen. De Asser dames kregen het zwaar te verduren terwijl Utrecht snel uitliep naar 20-14. Maar Sudosa-Desto gaf niet op en vocht zich moedig terug tot 22-20. Toch was het opnieuw Iris Reinders die haar toekomstige club pijn deed door de set te beslissen met een harde aanval vanaf de zijkant 25-23.

Swingend Sudosa-Desto

Set 3 verliep totaal anders. Sudosa-Desto kreeg de wedstrijd volledig onder controle. Zowel verdedigend als aanvallend liep het gesmeerd bij het team onder leiding van trainer/coach Mark Afman. Utrecht kon simpelweg niet bijbenen. In een mum van tijd stond er een indrukwekkende voorsprong van 6-21 op het scorebord. Na een schitterende redding van libero Danique Hamming slaagde Utrecht er niet in de bal te verwerken, wat resulteerde in een overduidelijke setwinst van 8-25.

Hernieuwde energie