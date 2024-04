Hegeman staat voor belangrijkste klus in loopbaan: 'Bijzonder, maar het draait maar om één ding'

Weitevener Hegeman, ook oud-speler en dit seizoen tweede assistent-trainer onder Grim, stond na de laatste training dan ook de pers te woord. "Het is wel bijzonder inderdaad. Ik heb natuurlijk wel ervaring als hoofdtrainer, maar niet in het betaalde voetbal. Of ik morgen nog steeds coach ben, is onzeker. Maar het gaat niet om Marc Hegeman, het gaat om de club en helemaal om het resultaat. Er telt maar één ding en dat is winnen", aldus de voormalig trainer van Twedo, Weiteveense Boys, FC Klazienaveen, Raptim en SVBO, aan de vooravond van de belangrijkste wedstrijd in zijn trainersloopbaan.

'Leuk, maar hoe het gegaan is is natuurlijk minder'

Over de ontstane situatie wilde Hegeman niet te veel kwijt. "Dat hebben we intern zo afgesproken en daar wil ik het ook bij laten. "Voor mij is het leuk omdat ik nog nooit hoofdtrainer geweest ben op dit niveau, maar hoe het allemaal gegaan is is natuurlijk minder." Overigens mochten de spelers de afgelopen twee dagen niet met de pers praten.