Programma zaterdag- en weekendvoetbal

ACV ontvangt Scheveningen

In de 2e divisie is ACV wel weer eens toe aan een overwinning. De ploeg van trainer Ruud Jalving won voor het laatst op 16 maart. ACV staat op de tiende plaats. Tegenstander Scheveningen strijdt nog tegen degradatie en kan de punten goed gebruiken. De ploeg staat vijftiende en staat maar vijf punten boven een degradatieplaats.

Hoogeveen met De Jonge en Heerkes

Na het ontslag van trainer Stef Lamberink komt Hoogeveen vandaag voor het eerst met het nieuwe technische duo Jan de Jonge en Gert Heerkes in actie. In de 3e divisie A wacht een uitduel in Beverwijk tegen DEM. Hoogeveen staat op een zestiende plaats en dat betekent aan het einde van het seizoen nacompetitie om lijfsbehoud.

Onze Club

De camera's van Onze Club staan bij twee wedstrijden in de 1e klasse J. In Hoogeveen ontvangt HZVV, dat nog in de race is voor het kampioenschap, WKE'16. Die ploeg wil nacompetitie om lijfsbehoud ontlopen.