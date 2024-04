Programma zondag- en weekendvoetbal

Onze Club

De camera's van Onze Club staan vanmiddag bij twee wedstrijden in de spannende 3e klasse C. Raptim is nog volop in de strijd om het kampioenschap. De ploeg uit Coevorden staat twee punten achter koploper Pesse, maar heeft ook twee wedstrijden minder gespeeld. Tegenstander Schoonebeek speelt om degradatie te ontlopen. De ploeg staat twaalfde en moet minimaal een plek stijgen om niet rechtstreeks te degraderen.