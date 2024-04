Arts en Van Oostrum staan voor schier onmogelijke taak na nederlaag tegen MVV

VOETBAL - Alleen een wonder kan FC Emmen nog in de play-offs brengen. De Drentse ploeg ging op eigen veld met 1-3 onderuit tegen directe concurrent MVV en heeft met nog vier duels te spelen een achterstand van vier punten op het toetje na dit reguliere seizoen.

En dus lijkt de opdracht voor het interim-duo Alfons Arts en Michel van Oostrum vrijwel onmogelijk. Het duo, dat al sinds woensdag - een dag na het op non-actief stellen van Fred Grim en assistent-trainer Erwin van Breugel - in de startblokken stond om het stokje over te nemen. Omdat de financiële afwikkeling met Grim nog niet afgerond is was Marc Hegeman de afgelopen dagen de trainer/coach, zo ook vanavond tegen MVV.

"Het gaat niet om mij. Het gaat maar om één ding en dat is winnen", zei Hegeman in aanloop naar het duel van vanavond. Een do-or-die duel dus en om de rust te bewaren mocht er de afgelopen dagen geen enkele speler met de pers praten.

Parzyszek terug in de basis

De coach uit Weiteveen moest het vanavond stellen zonder Chardi Landu, Bradly van Hoeven (beide geblesseerd) en Maikel Kieftenbeld die een schorsing uitzit. Terug in de basis was spits Piotr Parzyszek, die na negen duels bankzitten eindelijk weer eens aan de aftrap stond. En Lucas Bernadou was terug na zijn blessure.

Wereldgoal

De eerste helft was zeker niet goed te noemen, maar FC Emmen was wel de bovenliggende partij. Echt kansen waren er niet te noteren en dus viel de 1-0 van Vicente Besuijen letterlijk en figuurlijk uit de lucht. De flankspeler schoot vanaf meer dan 40 meter afstand de bal prachtig over de wanhopig terugsprintende doelman Romain Matthys. Het stadion ontplofte, hoopte op meer van de - in het oranje gestoken - FC Emmen, maar na dé kans op 2-0 van Lucas Bernadou (net naast) werd het minder en minder.

Twee snelle dompers

Toch werd de rust nog gehaald met die minimale voorsprong, maar voelde iedereen in het stadion al aankomen dat het duel nog wel eens zou kunnen kantelen. En dat gebeurde. In de 58e en 61e minuut sloeg MVV keihard toe. Eerst was het Mart Remans die een schot, via de rug van Julius Dirksen, in het net zag eindigen en een paar minuten later krulde Dailon Livramento de bal (ook van afstand) keurig in het hoekje. Het waren de enige twee schoten tussen de palen van MVV tot dan toe, maar wel pijnlijk raak dus.