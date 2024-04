Marc Hegeman blijft strijdbaar, misschien wel tegen beter weten in

VOETBAL - Het gehoopte schokeffect bleef dus uit in De Oude Meerdijk. De donkere week, die begon in Wijdewormer, kreeg misschien wel een passend slot. De 1-3 nederlaag tegen MVV betekent dat Emmen slechts mag hopen op een wonder, al blijft interim-trainer Marc Hegeman strijdbaar.

Natuurlijk moet hij dat ook zijn, maar de onmacht en het broze zelfvertrouwen na de 1-1 en 1-2 bieden weinig houvast. "Maar we willen de laatste vier wedstrijden gewoon winnen. Daar gaan we alles aan doen. En ja, we hebben het niet meer in eigen hand", aldus Hegeman.

'We hadden de marge van twee goals nodig'

"Het had gekund vandaag, maar het zat ook allemaal niet mee. We hadden in de eerste helft de 2-0 kunnen maken via Lucas Bernadou en eigenlijk hadden we die marge van twee goals ook nodig."