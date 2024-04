FC Emmen en Grim zijn akkoord: Arts en van Oostrum aan de slag

VOETBAL - Een job van minimaal vier en maximaal tien duels, al lijkt na de nederlaag van FC Emmen gisteravond tegen MVV de play-offs een utopie. Maar Alfons Arts en Michel van Oostrum, de twee clubiconen van FC Emmen, weten waar ze aan beginnen. De opvolgers van de dinsdag ontslagen Fred Grim en diens assistent Erwin van Breugel laten hun rood-witte hart spreken. "We doen dit project, zoals we het noemen, voor de club die ons heel veel heeft gebracht."

Arts zal het seizoen afmaken als hoofdtrainer, met Van Oostrum en Marc Hegeman - die is gebleven - als assistenten.

FC Emmen hoopte het duo al eerder te kunnen presenteren, maar moest eerst tot een akkoord komen met Grim. Dat akkoord, over de financiële afwikkeling van het beëindigde contract, is er nu.

'Als ik deze club kan helpen dan doe ik het graag'

"Ik heb twaalf jaar bij deze club gewerkt. Eerst als speler en later werd ik er assistent-trainer en zelfs een poosje hoofdtrainer", zegt Arts, doelend op de periode na het ontslag van Jan van Dijk in 2007. "Met ons gezin zijn we hier blijven wonen en ondanks dat ik hier jaren niet werkzaam was, heb ik de club uiteraard altijd gevolgd en was ik ook met enige regelmaat in het stadion te vinden."

Na FC Emmen ging Arts aan de slag als assistent- en hoofdtrainer van Cambuur, bij Lierse SK (assistent-trainer) en bij FC Groningen. Bij die laatste club was hij assistent-trainer en trainer van de beloften.

"Nadat mijn contract bij FC Groningen niet werd verlengd heb ik wel een vervelende periode gehad. Alle clubs waren al voorzien. Dan volgt een periode van clubs bezoeken, stage lopen en vervolgens in de winterstop hopen dat er een club komt. Daarnaast heb ik meermaals aangegeven bij de mensen in Emmen dat als ze hulp zouden kunnen gebruik ze me me konden bellen. Dat moment is nu gekomen en hoewel dit natuurlijk een vervelend moment is, heb ik er wel enorm veel zin in."

Dubbel

"Het is uiteraard heel dubbel, want de oorzaak dat wij hier zijn is voor een andere trainer heel vervelend", zegt Michel van Oostrum. "En helemaal in het geval van Fred Grim, die ik persoonlijk goed ken. Ik vind dat we dan ook heel nederig moeten zijn en gewoon ons stinkende best moeten doen om nog iets van dit seizoen te maken."