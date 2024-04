Parzyszek en Heylen steunen trainerswissel en houden hoop: 'Gekkere dingen meegemaakt'

"De keuze van de trainer moet je respecteren. Dat hebben we ook gedaan, maar lastig was het wel", aldus de twee routiniers. "Ik vind dat ik veel eerder weer een basisplaats had moeten krijgen", zegt Parzyszek die na negen duels op de bank eindelijk weer in de basis mocht starten. Het heeft me best pijn gedaan. Helemaal toen ik afgelopen maandag bij Jong AZ als topschutter ineens derde spits bleek en pas in de 90e minuut mocht invallen bij een achterstand van 3-2.'

'Onnodig'

"Onnodig", zo vond Parzyszek. "Niet voor het eerst dit seizoen. Er was eigenlijk niet zoveel aan de hand. We speelden een redelijke eerste helft waarin we eigenlijk een marge van twee doelpunten hadden moeten hebben en in de tweede helft is hun eerste schot op doel meteen raak. Daarna bleek dat het zelfvertrouwen enorm broos is en dat de negatieve spiraal lastig in één keer te doorbreken is."