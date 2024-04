HZVV vernedert WKE'16 en wint met 8-0

VOETBAL - HZVV heeft revanche genomen op WKE'16 na de 2-7 nederlaag eerder dit seizoen in Emmen. In eigen huis werd WKE'16 met 8-0 verslagen en de uitslag was niet eens geflatteerd.

Door de overwinning blijven de Hoogeveners volop in de strijd voor de titel in de 1e klasse J. Met 39 punten uit 19 duels staat de ploeg van trainer Bram Freie nu eerste na de nederlaag van koploper Oranje Nassau. Die ploeg volgt op twee punten. WVV staat tweede en heeft net als HZVV 39 punten, maar heeft een wedstrijd meer gespeeld.

Flitsende start HZVV

WKE'16 werd in de beginfase volledig overlopen door HZVV, dat verzuimde om na 27 seconden op voorsprong te komen. De kopbal van Sander Dzemidzic ging maar net over het doel van Jan Wolters, die de geschorste eerste doelman Wim Kok verving.

Nog geen minuut later was het wel raak. Jens van Rooijen bediende Yoran Popovic, die van dichtbij de 1-0 kon binnentikken. Binnen het kwartier was het hetzelfde duo dat voor de 2-0 zorgde. Weer kon Popovic goed voorbereidend werk van Van Rooijen afronden.

Dol gedraaid

Een minuut na de 2-0 kreeg Mike Duinkerken de enige kans van WKE'16 in de eerste helft. Duinkerken mikte de bal echter langs de verkeerde kant van de paal. Daarna ging HZVV vrolijk door met aanvallen en werd de Emmer verdediging dol gedraaid. Lorenzo Valente en twee keer Tim Mulder bepaalden de ruststand op 5-0.

Hoeveel nog?