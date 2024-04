Alcides krijgt flink pak slaag bij Broekster Boys

De ploeg van interim-trainer Carl Furda bevindt zich al langdurig in de hoek waar de klappen vallen en de nederlaag bij Broekster Boys was dan ook geen verrassing. Na een 2-0 ruststand probeerde Alcides nog wel iets in de tweede helft, maar van de ruimte die de ploeg prijsgaf maakte de thuisploeg dankbaar gebruik. Er viel dan ook helemaal niets te halen in Friesland vertelde Furda.

''Wij hebben er echt alles aan gedaan, maar we komen gewoon tekort op dit niveau. We kijken ook niet meer naar de stand. Het enige dat we nu doen is keihard blijven werken en als er nog een sluiproute is richting de nacompetitie, dan zullen we er vol voor gaan, maar zover is het nog niet.''