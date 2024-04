SVBO te sterk voor DZOH in saaie Emmer stadsderby

VOETBAL - In de strijd om nacompetitie voor lijfsbehoud te ontlopen deed SVBO vanavond uitstekende zaken. In de Emmer stadsderby werd DZOH met 1-0 verslagen.

Aftasten

Het begin van de wedstrijd was aftastend. Beide ploegen namen weinig risico's en de kansen waren schaars. De grootste kans in de beginfase was voor SVBO. Na een vrije bal viel de bal voor de voeten van Davy Wessels die, vanaf de rand van de zestien meter, verwoestend uithaalde. De redding van DZOH-doelman Diederik Bangma was echter nog beter dan het schot van Wessels. Met een katachtige reflex keerde de doelman het schot.