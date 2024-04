Gewenste start interim-trainer De Jonge en Heerkes bij Hoogeveen: 2-3 zege bij DEM

VOETBAL - Ze gaan uit van de nacompetitie, want het gat met de veilige plekken is met nog 5 duels 7 punten, maar de start van interim-trainers Jan de Jonge en Gert Heerkes bij vv Hoogeveen was veelbelovend. De blauwhemden wonnen bij DEM met 2-3. De winnende treffer viel in blessuretijd.

De overwinning was terecht vertelde Heerkes. ''We hebben deze wedstrijd verdiend gewonnen en de voorbereiding richting deze wedstrijd was ook goed voor elkaar. Ik had de tegenstander al zien spelen in Utrecht, dus ik wist op voorhand iets, maar onze ploeg had het antwoord goed klaar. DEM was wel gevaarlijk via snelle uitbraken, maar wij hielden de wedstrijd goed onder controle. Volgende week spelen we tegen ODIN'59. Zij hebben een heel moeizaam seizoen, maar voor ons is de opdracht eveneens duidelijk, dus we zullen moeten zorgen dat we er dan weer staan.''