Vrouwen ACV rekenen knap af met FC Eindhoven

Pascalle Pomper (tweemaal) en Dionne Keizer kantelden het duel volledig na de onderbreking tot grote tevredenheid van Bollegraaf. ''De eerste helft was licht in het voordeel van FC Eindhoven, maar na een aantal aanpassingen legden wij na rust veel meer energie in de wedstrijd en hebben daardoor ook verdiend gewonnen. We spelen nergens meer voor, maar winnen daar doe je het voor. Dat is ons gelukt!''