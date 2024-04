Sudosa Desto sluit seizoen in stijl af tegen Pegasus

VOLLEYBAL - Kampioen waren ze al, maar Sudosa Desto had de eer om het seizoen thuis tegen Pegasus in stijl af te sluiten en dat gebeurde ook, want Sudosa Desto won met 3-0.

Er was eigenlijk maar één ploeg die de lakens uitdeelde blikte teammanager Jaap Westra terug. ''We hebben gedaan wat we aan onze stand verplicht zijn en dat is winnen, al speelden we niet eens volle bak. Er zat geen druk meer op, dus we konden iedereen laten spelen en Stan Maring (stage Amerika) en Tom Westra (heren 3) een publiekswissel geven. Daarmee kunnen we terugkijken op een fantastisch seizoen waarin we een grote teamprestatie hebben neergezet!''