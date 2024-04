E&O/Hurry Up verslaat laagvlieger PSV

HANDBAL - E&O/Hurry Up nam het in de Eredivisie op tegen laagvlieger PSV en deed wat het moest doen. De ploeg van trainer Martin de Hoop won met 31-26.

Op het resultaat viel niets af te dingen, want E&O/Hurry Up was de bovenliggende partij al kwam dit in de score maar moeizaam tot uitdrukking vertelde De Hoop.