Lucky goal en rode kaart nekken ACV tegen Scheveningen

VOETBAL - Een van richting veranderd schot die tegen de touwen ging en een directe rode kaart, in een tijdsbestek van amper twee minuten, leidden de dertiende nederlaag van het seizoen in voor ACV. Scheveningen, dat strijdt tegen degradatie, won uiteindelijk met 0-3.

ACV had na die twee desastreuse momenten nog wel voldoende tijd om het duel te doen kantelen, maar bleek met tien man vrij krachteloos. Toch waren er zeker in de eerste helft nog wel wat momenten om de gelijkmaker te produceren. Giovanni Zwikstra had na een duw in de rug wellicht een strafschop verdiend en pogingen van diezelfde Zwikstra en Justin Mulder hadden met wat meer venijn treffers kunnen opleveren.

Maar tot de rust bleef de 0-1 dus op het scorebord staan, door die gelukkige treffer in de 16e minuut van Taygeorni Elvilia. Hij zag zijn schot via het been van Ibrahim Sillah achter de kansloze Ramon Nijland in het doel belanden. "Die goal had nooit goedgekeurd mogen worden", meende ACV-trainer Ruud Jalving. "Karim werd vastgehouden."

Nog geen minuut na de aftrap ging het opnieuw mis en weer waren Sillah en Bannani de hoofdrolspelers. Na een slordige kaats van Sillah stuiterde de bal in de richting van Bannani, die in een poging om de bal te spelen het hoofd van Huseyin Dogan raakte. Ongelukkig wellicht, maar scheidsrechter Thomas Hardeman trok direct rood.

Snelle beslissing

Met zijn tweede treffer van de middag schoot Elvilia de bezoekers kort na rust naar 0-2, waarna ACV het wel probeerde (in het laatste kwartier zelfs nog met verdediger Nande Wielink als extra aanvaller) maar nauwelijks gevaar stichtte. Scheveningen bleef betrekkelijk gemakkelijk op de been en scoorde vlak voor tijd uit een corner nog de 0-3. Jari de Jong werd bij een corner geen strobreed in de weg gelegd.

Plek 10

Door de nederlaag blijft ACV steken op plek 10 in de Betnation Divisie, met nu 42 punten uit 29 duels. Koploper blijft Spakenburg met 67 uit 29, gevolgd door De Treffers met 62 uit 29.