Noordscheschut en Drenthina maken geen fout in titelrace, hattrick binnen 13 minuten voor Hoogevener Kriekjes

VOETBAL - De titelstrijd in de 2e klasse J nadert de ontknoping en met nog vijf duels te spelen lijkt de titelstrijd tussen twee Drentse clubs te gaan: Noordscheschut en Drenthina. Beide ploegen wonnen hun wedstrijd zaterdagmiddag. Noordscheschut won de topper in Leek tegen VEV'67 met 0-3 en Drenthina was in Assen te sterk voor LTC: 1-2.

Het verschil tussen de nummers 1 en 2 in deze 2e klasse J is twee punten in het voordeel van Noordscheschut.

VEV'67 heeft vier punten minder dan Noordscheschut en dat geldt ook voor FC Surhústerfean, maar die ploeg heeft een wedstrijd meer gespeeld.

Noordscheschut niet goed, wel beter dan VEV'67

Net als in de thuiswedstrijd tegen VEV'67 (5-1) was Noordscheschut ook in Leek de betere van de twee. De fysiek sterke ploeg van trainer Berry Zandink kwam tien minuten voor rust op voorsprong. Uit een vrije bal, die met het hoofd werd teruggelegd op Ton Kamping werd het 0-1. Tien minuten na de pauze scoorde Kevin van Dalen, wederom uit een standaardsituatie, de 0-2. Clubtopscorer Enrico Schonewille bepaalde 13 minuten voor tijd, uit een counter, de eindstand op 0-3.

Drenthina al ongeslagen sinds 18 november

De laatste nederlaag van runner up Drenthina dateert alweer van 18 november, toen de formatie uit Emmen uitgerekend van de tegenstander verloor waar gisteren van werd gewonnen: LTC. Net als in Emmen eindigde het duel in Assen in 1-2.

Het betekende voor de ploeg van trainer Robert Oosting de tiende zege in de afgelopen dertien duels.

Bernard Bakker en een eigen goal zorgden voor een 0-2 ruststand en in de tweede helft bracht Marc Heerings de spanning terug in het duel, maar verder dan de aansluitingstreffer kwam LTC niet.

Door het verliest moet LTC toch weer naar beneden kijken in de klasse waarin twee clubs direct degraderen en drie clubs zich via de nacompetitie moeten zien te handhaven. Groningen en Bedum staan onder de rechtstreekse degradatiestreep, terwijl Lewenborg, Hoogeveen en Kollum op een nacompetitieplek staan. Lewenborg heeft 17 punten uit 21 duels, Hoogeveen 20 uit 21 en Kollum 28 uit 21. Daarboven staan Wolvega (30 uit 21), Achilles 1894 (31 uit 21) en LTC (met 34 uit 22).

Achilles 1894 verslaat Grijpskerk

Achilles 1894 is ondanks de 4-1 zege op Grijpskerk nog niet veilig, maar is met 9 punten uit 4 duels volop in de race voor de derde periodetitel, waarin Drenthina met 12 uit 4 aan kop gaat.

Voor de rood-zwarten uit Assen scoorde Remy Klaassens twee keer. De andere treffers werden gemaakt door Ruben Wolthuis en Bram van de Lustgraaf. Joost Hazenberg redde vlak voor tijd nog de eer voor Grijpskerk. Overigens vielen alle treffers op sportpark Marsdijk in de laatste 32 minuten.

Kriekjes on fire voor Hoogeveen: hattrick in 13 minuten

Hoogeveen kan zich gaan richten op het spelen van de nacompetitie. Door de 0-9 zege bij hekkensluiter lijkt directe degradatie wel afgewend, terwijl het gat naar de veilige 9e plaats met nog vijf duels tien punten bedraagt.