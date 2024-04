Welke club wordt de eerste kampioen van Drenthe: MSC, Alcides, Borger of Bargeres?

VOETBAL - Welke club wordt de eerste kampioen in het Drentse amateurvoetbal? De kans is groot dat dat een club uit Meppel gaat worden en dan zijn de beste papieren voor zaterdagvierdeklasser MSC, maar dan vooral vanwege de aanvangstijd.

MSC peelt namelijk komende zaterdag om 14.30 uur de mogelijke kampioenswedstrijd bij Delfstrahuizen, terwijl buurman Alcides in de 5e klasse G pas om 17.00 uur aftrapt in de topper tegen Tiendeveen.

Borger is afhankelijk

Ook Borger zou de titel kunnen pakken in de 4e klasse F. De groenhemden moeten in dat geval winnen bij Wildervank, terwijl achtervolgers FC Assen en SCN dan punten moeten laten liggen tegen respectievelijk Hollandscheveld en Mussel. Wildervank en Borger trappen af om 15.00 uur.

Bargeres wil nog niet op platte kar

De vierde en laatste Drentse club die komende zaterdag kampioen kan worden is Bargeres. De club uit Emmen, koploper in de 5e klasse F, komt weliswaar zelf niet in actie maar de enige overgebleven concurrent in de 'strijd' om het kampioenschap - CEC - wel. Als CEC niet wint bij Damacota dan kan Bargeres op de platte kar.

Toch hoopt niemand bij de club uit Emmen op dat scenario, omdat bij een zege van CEC de kampioenswedstrijd, op 11 mei, bij Bargeres wordt gespeeld tussen de koploper én de nummer 2. "Een mooier scenario is niet denkbaar", aldus trainer Geert Aalderink.

Ongeslagen

Zowel MSC als Bargeres kunnen nog altijd met een ongeslagen status de titel binnenhalen. MSC speelde tot nu toe 19 duels in de 4e klasse A en daarvan wonnen de zwart-witten er 16. Drie keer werd er gelijkgespeeld. Gisteren was de ploeg van Guido Wind oppermachtig tegen Steenwijker Boys: 6-1. Invaller Bjorn Lefferts scoorde drie keer in het duel dat langzaam op gang kwam qua doelpunten. Na een uur stond het nog maar 1-0. Daarna ging het dus snel dankzij een zeer effectieve Lefferts. Yves Spruijt, Juliën Stephan en Jesse Bakker (de openingsgoal) zorgden voor de andere treffers.