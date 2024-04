Seizoen Sudosa-Desto voorbij, volleybaldames stranden in kwartfinale

VOLLEYBAL - Het is Sudosa-Desto niet gelukt in de race te blijven om het landskampioenschap. Door het 3-1 verlies afgelopen donderdag in Utrecht, moesten de Assenaren zondag met 3-1 of 3-0 winnen in Assen. Maar toen Utrecht 1-2 voorkwam in sets waren ze niet meer te achterhalen. Wel werd de wedstrijd met 3-2 gewonnen.