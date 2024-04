VKW onderuit in kelderduel bij GRC Groningen

VOETBAL - VKW ging in de kelder van de 1e Klasse op bezoek bij GRC Groningen en verloor in de slotfase met 1-0.

In de eerste helft waren beide ploegen redelijk in evenwicht, maar wisten het net niet te vinden. Na de onderbreking voerden beide ploegen de druk op zonder te scoren. Daarmee leek het duel zonder doelpunten te eindigen, totdat GRC Groningen tien minuten voor tijd de score openbrak.

De tijd die daarna resteerde was te kort om de verdiende gelijkmaker te scoren vertelde trainer Bernd van Bolhuis. ''Dit is een hele zure nederlaag, want we laten hier hele belangrijke punten liggen. Wij verdienden veel meer, want we hebben hier hele grote kansen laten liggen, alleen je moet ze wel maken.''