Gasselternijveen helpt Nieuw Buinen terug in titelrace

VOETBAL - Nieuw Buinen is in de 4e Klasse D volledig terug in de titelrace. De oranjehemden wonnen zelf met speels gemak van Wijster en hoorden na afloop dat Gasselternijveen koploper FC Ter Apel '96 op een 1-0 nederlaag had getrakteerd.

Rick Bokhorst was de gevierde man in Gasselternijveen én Nieuw Buinen. Hij werd de matchwinner en zorgde er bovendien voor dat de roodhemden, die in eerste instantie strijden tegen degradatie, met 9 punten uit 4 duels volledig meedoen in de strijd om de derde en laatste periode. In die strijd staat trouwens USV bovenaan met 12 uit 4.

Alberts maakt er drie

Nadat Eron Alberts (driemaal) en Roy Veninga Nieuw Buinen in de eerste helft op een riante voorsprong brachten bepaalde Milan Schipper in de slotfase de eindstand op 5-0.

Nieuw Buinen en FC Ter Apel'96 ontmoeten elkaar nog

Het verschil tussen koploper FC Ter Apel'96 en Nieuw Buinen is twee punten, maar de oranjehemden speelden wel een duel minder (19 om 18). In totaal gaat de competitie in deze 4e klasse D over 22 duels.