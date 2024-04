Roden zet forse stap richting titel in 2e klasse I

VOETBAL - In de 2e klasse I kan Roden de titel nauwelijks meer ontgaan. De ploeg van trainer Paul Ravenaeau won zelf met 4-1 van Valthermond, terwijl achtervolgers Rolder Boys en Helpman punten verspeelden.

Negen punten

Het gat tussen Roden en Rolder Boys is inmiddels negen punten. Het lijkt daarmee een kwestie van tijd totdat het feest in Roden kan losbarsten. Roden nam tegen Valthermond in de eerste helft de leiding dankzij een treffer van Olivier van der Tuin. Na rust scoorden Martijn Goedemoed en Robin van der Tuin (tweemaal).