'Haas' Tom Hendrikse pakt brons bij NK en verpulvert pr tijdens marathon Rotterdam

ATLETIEK - Tom Hendrikse (25) uit Assen heeft vandaag tijdens de marathon van Rotterdam z'n persoonlijk record met bijna twee minuten verbeterd. Ook was z'n eindtijd van 2 uur 11 minuten en 7 seconden goed voor de bronzen medaille bij het NK marathon. En dat terwijl Hendrikse in eerste instantie alleen was ingehuurd als haas.

"Ik moest de eerste vijftien kilometer snelheid maken voor Frank Futselaar en Stan Niesten. Dat hadden we afgesproken. Ik heb nog gekeken of ik voor mezelf kon starten en m'n eigen race mocht lopen, maar dat kon niet meer. Ik moest rond de 3 minuten en 2 seconde per kilometer lopen. Dat is voor mij het tempo dat ik normaal op de halve marathon loop."

Oude toptijd stond al drie jaar

Maar al met al ging het zó goed dat Hendrikse z'n oude toptijd van 2.13.03, die al dateert van 21 maart 2021, met bijna twee minuten verbeterde.

"Ik had met m'n trainer Eddy Kiemel allemaal scenario's uitgewerkt over wat er allemaal zou kunnen gebeuren. We hadden afgesproken dat als ik boven de 3 minuten en 20 seconden per kilometer uit zou komen, dat ik dan uit zou stappen. Maar het ging gewoon goed. Op 35 kilometer heb ik het wel zwaar gehad. Dat heeft er misschien mee te maken dat ik in de training minder lange tempoblokken heb gelopen. Maar ik heb toch besloten om door te lopen."

'Eigenlijk wist ik dat ik dit kon'

Gek genoeg moet het nieuwe persoonlijke record bij Hendrikse zelf nog even landen. "Ik was zo gefocust vandaag. Ik heb me na vijftien kilometer terug laten zakken en ik weet dat als ik m'n hartslag laat zakken in de wedstrijd dat ik dan ook nog wel kan herstellen. Eigenlijk wist ik wel dat ik dit kon, maar door blessures is het er de laatste jaren niet uitgekomen. Ik heb in de voorbereiding nu ook maar één keer veertig kilometer gelopen en toen kreeg ik last van m'n voet. Maar gelukkig was dat geen ernstige blessure. Ik ben gewoon heel blij dat ik op dit moment lekker loop en bij Team 4 Mijl een stabiele omgeving heb om te trainen."

'Niet aan de grote klok hangen'

Hendrikse had z'n plan om eventueel door te lopen na vijftien kilometer met niet heel veel mensen gedeeld. "Ik heb het niet aan de grote klok gehangen omdat ik al twee jaar achter elkaar Rotterdam heb moeten laten schieten vanwege blessures in de voorbereiding. Maar de laatste twee maanden begon het toch te leven. Mensen die het wel wisten, dachten dat het onmogelijk zou zijn. Daardoor heb ik mezelf toch druk opgelegd."

De Olympische limiet staat dit jaar om 2 uur 8 minuten en 10 seconden. Die droom heeft hij voor zichzelf laten varen. Een andere optie is om de Spelen te halen via een goede notering op de wereldranglijst. Maar ook daar is hij nu niet mee bezig. Bovenal is Hendrikse blij dat het op dit moment allemaal 'lekker loopt'. Abdi Nageeye won vandaag overigens de Nederlandse titel in Rotterdam en scherpte het Nederlands record aan tot 2.04.56.

