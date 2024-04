Hurry Up start HandbalNL-League met nederlaag bij LIONS

HANDBAL - Hurry Up is de halve competitie in de HandbalNL-League begonnen met een nederlaag bij LIONS: 30-29.

''Voor ons zat er zeker meer in en ik denk ook dat we meer verdienden. We maakten niet altijd de beste keuzes en dit werd domweg afgestraft. Een gelijkspel had de verhoudingen beter weergegeven, maar anderzijds stond LIONS de hele wedstrijd voor. Van onze kant was het gewoon net niet goed genoeg.''