Niet MSC of Alcides, maar Peize op pole position om eerste kampioen van Drenthe te worden

VOETBAL - Niet MSC, Alcides, Borger of Bargeres, maar vv Peize wordt naar alle waarschijnlijkheid de eerste Drentse kampioen in het amateurvoetbal. De koploper in de zondag 3e klasse B komt namelijk twee dagen eerder in actie dan de genoemde clubs en is bij winst op Veelerveen na één seizoen afwezigheid weer terug in de 2e klasse.