Achtklapper HZVV, derbyzege SVBO en Raptim profiteert van misstap Pesse: Kijk nu aflevering 29 van Onze Club

Aflevering 29 in seizoen 12 van Onze Club komt vanuit Coevorden, waar Raptim hoopt te profiteren van de misstap die SV Pesse een dag eerder maakte bij Sweel. Pesse verspeelde een 0-2 voorsprong (eindstand 2-2), waardoor Raptim de koppositie in de zondag 3e klasse C kan heroveren. Met zes verliespunten minder en nog maar een paar duels te spelen lijkt de titelrace wel beslist.

In deze klasse vechten nog veel ploegen om lijfsbehoud, desnoods via de nacompetitie. Één van die ploegen is de tegenstander van Raptim: Schoonebeek. Twee andere ploegen die hopen op nog een jaar in de 3e klasse zijn Ruinerwold en Dwingeloo. Ook bij die wedstrijd was Onze Club aanwezig.

ACV wil tij keren

ACV zit in een wat minderen fase. De hoogst spelende Drentse club staat na een sterke eerste seizoenshelft, met uitzicht op een klassering in de top 5 inmiddels 10e. Van de laatste acht duels gingen er vijf verloren en dus was het wel weer eens tijd voor een zege. Dat moest dan gebeuren op eigen veld tegen Scheveningen.

Spanning in 1J

In de 1e klasse J is het zowel boven- als onderin razend spannend. HZVV, dat strijd om het kampioenschap, deelde een snoeiharde tik uit aan WKE'16. De Emmenaren zullen in de laatste vier duels alle zeilen moeten bijzetten om de nacompetitie tegen degradatie te ontlopen. Na de 7-2 thuiszege op HZVV wonnen de rood-witten op eigen kunstgras met liefst 8-0. De Hoogeveners pakten daardoor de koppositie weer terug, al kreeg het ook de hulp van Oranje Nassau dat verrassend verloor bij Winsum.

SVBO deed goede zaken als het gaat om handhaving. Op eigen veld won de ploeg van Peter Timmer nipt van DZOH (1-0). Daardoor is het laatste restje hoop van DZOH op het kampioenschap definitief vervlogen.