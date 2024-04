Ademruimte voor Ruinerwold na winst op Dwingeloo

Eerste helft

Tweede helft

In de tweede helft was het daarentegen juist Dwingeloo die vlak na rust de gelijkmaker wist te maken. Misschien tegen de verhoudingen in, maar qua strijdlust en inzet was de treffer van Meiko Groen zeker verdient. Lang konden de bezoekers niet hopen op een overwinning, want slechts enkele minuten later was het Marnix Brand die binnenkopte op aangeven van Brian Heins. Toen de scheidsrechters niet veel later de bal op de stip legde na hands van Nick Zanting, was het Bert de Boer die zijn tweede van de dag maakte en daarmee de wedstrijd in het slot gooide.