De cirkel is rond: Jan Hooiveld terug naar Achilles 1894

VOETBAL - Ruim twintig jaar na zijn debuut in de hoofdmacht van Achilles 1894 en zestien jaar na zijn vertrek bij de Asser club keert Jan Hooiveld weer terug op de plek waar het voor hem allemaal begon. Vanaf komende zomer speelt de 36-jarige Assenaar weer bij de oudste club van Drenthe.

Op zijn 15e, in het seizoen 2003/2004, debuteerde Hooiveld in het eerste van Achilles 1894. Vier seizoenen later verkaste hij naar ACV, dat destijds een klasse hoger speelde dan de rood-zwarten (in de eerste klasse). Bij die andere Asser club werd de aanvaller - mede dankzij zijn 16 goals - in het eerste jaar kampioen en de terugkeer in de Hoofdklasse C.

WKE

Na zijn tweede jaar bij ACV zwichtte hij voor de interesse van toenmalig zondaghoofdklasser WKE. In zijn eerste jaar op sportpark Grote Geert promoveerde hij met de oranjehemden via de nacompetitie naar de topklasse. In vijf seizoenen topklasse met WKE scoorde Hooiveld 69 keer.

HHC Hardenberg

Het faillissement van WKE maakte Hooiveld niet meer mee als speler, want een half jaar voordat de stekker (voor even) uit de roemruchte club uit Emmen ging tekende hij voor HHC Hardenberg, waar hij werd herenigd met oud-teamgenoot Philip Ties. In zijn eerste seizoen in Overijssel promoveerde hij met de oranjehemden naar de 3e divisie.

Harkemase Boy en SC Genemuiden

Na twee seizoenen HHC Hardenberg tekende Hooiveld bij Harkemase Boys (3e divisie), de club die hij na één seizoen verliet voor Genemuiden. Bij die club werd de Drent ondanks een matig seizoen wel clubtopscorer met 13 treffers. Maar ook in Genemuiden bleef Hooiveld maar één seizoen.

Pelikaan S