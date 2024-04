Raptim mist kans op kans, maar wint wel en profiteert van misstap Pesse

VOETBAL - Hij werd met zijn derde goal van het seizoen de matchwinner voor Raptim tegen Schoonebeek in de 3e klasse C, maar Bram Maes was allesbehalve tevreden. De spits had zeker drie of vier goals moeten maken. "Ook nog een interview? Dat hoeft niet hoor", aldus Maes.

"Het scoren is dit seizoen wel een beetje ons probleem. Ook vandaag lieten we Schoonebeek lang in leven, terwijl het gewoon 5-0 of 6-0 had moeten zijn. Maar goed, uiteindelijk doen we goede zaken in de strijd om het kampioenschap en moet het heel gek lopen willen we niet kampioen worden. Of Raptim in de 2e klasse thuishoort? Ja, dat vind ik wel."

Door de nipte (1-0) zege profiteerde Raptim optimaal van de misstap die concurrent SV Pesse zaterdagavond maakte bij vv Sweel. Na een 0-2 voorsprong en een strafschop (die werd gemist door Marco Hartman) eindigde dat duel in 2-2.

Wonder

Het door blessures geteisterde Schoonebeek heeft een klein wonder nodig om zich nog te kunnen handhaven in deze 3e klasse C. De achterstand op een nacompetitieplek bedraagt 5 punten, al heeft de ploeg van trainer Jorden Abel wel een duel minder gespeeld dan Ruinerwold. "Het zal lastig worden, maar we gaan er alles aan doen", laat doelman Martin Berens weten. Hij was in Coevorden de beste Schoonebeker.

Het plan van de bezoekers was al snel duidelijk. De schade beperkt houden en stiekem hopen op een punt. Raptim zocht de aanval en was na tien minuten dicht bij de voorsprong, maar Yorin Habing zag zijn pegel prachtig gered worden door Berens, die kort daarvoor al redding moest brengen op een poging van Tristen Hiddink. Halverwege de eerste helft was Berens kansloos toen Sven Meiringh diep werd gestuurd en de meegelopen Maes een niet te missen kans gaf: 1-0.

Paal, naast en over

Het leek een opmaat voor veel meer treffers, maar niets bleek minder waar. Maes schoot naast, Habing raakte de paal, Sven Meiringh schoot over en ook Stijn van de Griend teisterde het aluminium.

Ook na rust bleef Raptim grossieren in het missen van kansen (Maes drie keer en Wouter van Dunem) en groeide Berens uit tot de man of the match. En Schoonebeek zelf? Die ploeg was met al die invallers van het tweede en de Onder 17 nog één keer dichtbij de gelijkmaker, maar de poeier van afstand van Twan Steffens ging een paar meter naast de goal van Raptim-doelman Kay de Groot.

44 uit 18