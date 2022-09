Boom als klimtoestel voor jonge dassen

Sterken houdt de burcht in de Kop van Drenthe in de gaten en legt de perikelen van deze dassenfamilie regelmatig vast met zijn wildcamera.

"We zien drie jongen met elkaar spelen, twee van één moeder en eentje van een andere moeder", vertelt Sterken. "Spelende dassen zien we wel vaker, op de burcht en rondjes rennend om de bomen. Maar echt klimmen in de boom, dat vind ik fantastisch om te zien."