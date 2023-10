'Zolang je het mooi vindt moet je gewoon doorgaan. Daar blijf je jong bij.'

Snoeien, harken en vegen. Iedere maandag wordt er gewerkt op de begraafplaats in Nieuw-Roden. Een club mannen, waarvan het merendeel dik over de tachtig is, onderhoud het terrein. Eén van hen is Ritske Aalders (84). In de derde aflevering van 80 Prachtig volgt maker Marjorie Noë hem een dag op de begraafplaats.

"Ik vind het prachtig hier," vertelt Aalders. "In principe komen we hier elke maandag. Maar verder in de week zijn we ook vaak bezig." Twaalf jaar geleden namen Aalders en de andere vrijwilligers het onderhoud over van de gemeente. Stap voor stap werken ze aan een plan om het terrein tot een toegankelijke plek te maken waar mensen kunnen gedenken, wandelen en genieten van de natuur.

Zelf een bos planten

Ook bij de boerderij van zijn dochter in Lucaswolde is Aalders wekelijks te vinden. Hij plantte eigenhandig een bos. Het pad dat er doorheen loopt, heet sinds kort het 'Ritske Aalders Pad'. Stilzitten zit er voor hem niet in. "Als je één keer stopt dan is het gebeurd met je. Je moet bezig blijven. Het gaat niet hard, maar wel heel mooi."