Hoe het Andersche Diepje vijftig jaar geleden van de bulldozers werd gered

Het scheelde niet veel of het Andersche Diepje was bijna vijftig jaar geleden op de schop gegaan. Maar het beekdallandschap, onderdeel van het Nationaal Park Drentsche Aa, werd gered van de ruilverkaveling. Dat is een mijlpaal in de geschiedenis van de Natuur en Milieufederatie.

Reinder Hoekstra, directeur van de Natuur en Milieufederatie Drenthe, vertelt dat de Milieuraad toentertijd werd opgericht omdat mensen zich zorgen maakten over de teloorgang van landschap en natuur. "En dat was omdat er veel ruilverkaveling in Drenthe speelde. Die ruilverkavelingen waren oorspronkelijk bedoeld voor het ruilen van grond, maar werden in de praktijk gebriukt om grootschalige werken uit te voeren. Dus houtwallen werden gekapt, beken gedempt, sloten verdiept en gegraven voor ontwatering. Dus er was in hun ogen echt sprake van kaalslag van het landschap, in het bijzonder in dit Drentsche Aa-gebied."