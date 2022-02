Muzieklijst Harry's Blues 6 februari 2022

John Mellencamp behoort tot de generatie waarin geprotesteerd werd tegen allerlei misstanden. Hij was met Willie Nelson één van de aanstichters van de Farm Aid concerten om Amerikaanse boeren te ondersteunen. Mellencamp werd in 1951 in Indiana geboren, The Heartland. Hij noemt zichzelf ook wel een 'midwestern socialist'. Op zijn laatste, al weer 25-ste, album werkt hij samen met Bruce Springsteen. Stricktly a one-eyed Jack is deels onvervalste rock and roll maar in andere nummers kleuren de dobro en de honkytonk piano countrynummers in.