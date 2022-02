Jan Oosting: de man die anno 1910 Drenthe fotografeerde

Opa Jan Oosting heeft allerlei situaties en plaatsen vastgelegd tijdens zijn fietstochten. Een Drenthe dat van de aardbodem verdwenen lijkt. Jan Oosting is wel wezen kijken, of er nog wat terug te vinden was op de plaatsen waar die foto's gemaakt werden: "Ja zeker. Bijvoorbeeld bij Den Oever, daar had je boerderijen en die stonden daar in een zandverstuiving met vliegdennen. Ik weet niet of die situatie nu nog enigszins te herkennen is. Maar vijftien jaar geleden ben ik daar geweest en toen was het er nog allemaal." We kijken naar een foto: koeien in die in een klein stroompje staan. Jan: "Het is heel idyllisch. Ja, het ziet eruit als een hele mooie wereld, maar ook wel een wereld die definitief voorbij is. Maar in foto's dus wel bewaard is."