Slimme mossen zoeken het hogerop in het stormbos

Mossen zijn primitieve sporenplanten die al heel lang op aarde voorkomen. Gezien het kleine formaat zou je ze gemakkelijk over het hoofd kunnen zien, ware het niet dat ze vaak dicht op elkaar geplakt voorkomen en grote matten of kussens vormen op de bosbodem, op boomstammen en op stenen en rotsen.

In het stormbos in de buurt van Ees op de Hondsrug is overal felgroen mos zichtbaar. De plantjes lijken het hogerop te zoeken en bedekken de omgevallen boomstammen. Mossenexpert Hans Colpa legt uit hoe dat komt.

"Vijftig jaar geleden woedde hier een enorme storm. In het hele land waaiden zo'n zeven miljoen bomen om en deze bomen zijn blijven liggen. Kijk maar eens hoe prachtig dit gebied geworden is. Hier kunnen we goed zien hoe mossen overleven."

Bladeren

"Het nadeel dat mossen hebben, is dat ze klein zijn. Hier liggen wat mossen op de grond. Je kunt je voorstellen dat ze in de herfst bedekt raken met bladeren. Daaronder krijgen ze te weinig licht en gaan ze dood. Een van de tactieken die de plantjes toepassen is het hogerop zoeken. Stel dat bladeren op dit mos vallen, dan waait de wind ze weg."

Lijk in het bos