Muzieklijst Harry's Blues 13 februari 2022

Arthur 'Big Boy' Crudup leefde van 1905 tot 1974. Hij kwam uit een familie van arbeidsmigranten in het zuiden van Amerika die zich uiteindelijk vestigde in Mississippi. In 1939 vertrok hij naar Chicago en werkte daar als straatzanger. Hij vestigde zijn naam vooral met composities als That's alright mama, My baby left me en So glad you're mine, alle drie opgenomen door Elvis Presley. Andere composities van hem zijn Rock me baby, Mean Old 'Frisco Blues en Who's Been Foolin' You. Helaas werden de credits van zijn nummers vaak door anderen ingepikt en stierf hij in 1974 zonder zijn verdiende royalties gekregen te hebben.