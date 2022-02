Opera, rap en Willemien Dijkstra: Bommen Berend verjaagd uit Coevorden

In Groningen wordt op 28 augustus ieder jaar met een groots vuurwerk de verdrijving van Bommen Berend gevierd. Maar als het aan Coevorden ligt, staat ook de stad in Zuidoost-Drenthe hier straks bij stil.

Dit jaar is het 350 jaar geleden dat de bisschop van Münster, ook wel Bommen Berend genoemd, verdreven werd uit Groningen. Echter, Bommen Berend werd ook verdreven uit Coevorden, maar dit verhaal is in Zuidoost-Drenthe onbekend. Daar wil gemeente Coevorden, in het jaar dat zij culturele gemeente zijn, verandering in brengen met het muziektheaterstuk Bommen Berend.

De voorstelling wordt samen met gemeente Groningen en de Landmacht gemaakt. Het stuk zal eind augustus opgevoerd worden in Coevorden, Groningen en Münster. Het verhaal is gebaseerd op de gebeurtenissen in het oosten en noorden van Nederland in 1672. Alle 'Rampjaar'-thema's als vrijheid van geloof en meningsuiting, internationale samenwerking, hoop en trots op afkomst en streek komen aan bod. De teksten worden in het Duits, Nederlands en Nedersaksisch gezongen en worden tijdens de voorstelling 'boventiteld'. "Dat wil zeggen dat we een grote bak boven het toneel hebben hangen met de tekst in het Nederlands, zodat iedereen kan volgen waarover gezongen wordt", legt regisseur Bruun Kuijt uit.

'De rol van narcist is fantastisch'

De rol van Bommen Berend wordt gespeeld door Nico Wouterse. Hij is een Nederlandse (opera)zanger die al meer dan twintig jaar in Duitsland woont en werkt. Wouterse wordt begeleid door de Johan Willem Friso Kapel. De basbariton was in meerdere opera's en concerten in onder meer België, Frankrijk, Luxemburg, Letland, Montenegro, Zwitserland en Duitsland te horen. Dit wordt zijn eerste echte concertreeks in Nederland en daar is hij heel enthousiast over.