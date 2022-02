Hunebedmuisjesmos specialist in extreme omstandigheden

Mossen zijn primitieve sporenplanten die al heel lang op aarde voorkomen. Gezien het kleine formaat zou je ze gemakkelijk over het hoofd kunnen zien, ware het niet dat ze vaak dicht op elkaar geplakt voorkomen en grote matten of kussens vormen op de bosbodem, op boomstammen en op stenen en rotsen.

Sommige mossen komen op uitzonderlijke plekken voor. Eerder zagen we het ertsmos boven op een bult batterijen. Dit keer neemt mossenexpert Hans Colpa ons mee naar Drents trots, de hunebedden. D29 tussen Borger en Buinen om precies te zijn.

Extreem

"Ik wil jullie bijzondere mosjes laten zien die alleen maar op graniet kunnen groeien. De omstandigheden hier zijn extreem, omdat het of heel droog is, of heel hard waait zoals nu. Maar weinig mossen kunnen daartegen", aldus Colpa. Graniet is een zuur stollingsgesteente, gevormd door het ondergronds stollen van magma. "Een paar mossen zijn specialist in dat zure gesteentes en die vinden het geen probleem dat het een beetje zuur is."

Zuur

Het hunebedmuisjesmos groeit op de zure hunebedstenen. "Door de naam zou je denken dat die mossen alleen maar op hunebedden voorkomen. Dat is natuurlijk niet zo. In Zweden zie je ze heel veel maar in Nederland is dit super zeldzaam omdat het een soort kalkland is. Denk maar aan cement en stoeptegels. Alles in ons land is gemaakt van kalk en daar kunnen veel mossen tegen."

Kalk