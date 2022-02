Waarnemingen van mollen of mollensporen, zoals molshopen, kun je doorgeven via het mollenmeldpunt of via Telmee.nl . Geef mollen in de tuin door via Jaarrond Tuintelling . Vergeet niet om de locatie, de datum en het soort waarneming, bijvoorbeeld een molshoop, een levende of een dode mol, door te geven. Zie je een stuk land met heel veel molshopen? Maak dan een schatting. De verzamelde data wordt opgenomen in de Nationale Databank Flora en Fauna (NDFF).