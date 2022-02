Zijn vader helpt nog steeds mee in de zaak en werkt mee aan de stadgravures voor Coevorden. De platen zijn per stuk drie bij twee meter. "Per plaat zijn we toch minstens 160 tot 180 uur bezig", vertelt Henk Lamers.

Het kleurverschil in de platen ontstaat door de verschillende bewerkingstechnieken. De plaat van de IJzerkoekenoproer was het moeilijkste om te maken volgens Tom. "Daar zitten vier niveaus in en verschillende kleuren en dat moet je allemaal uit hetzelfde steen halen. Dus dat was wel even puzzelen."

'Rollatorproof'

Er wordt alleen nog gewerkt aan de plaat die eind mei voor café 't Geveltje komt te liggen. De andere platen zijn klaar. Eind deze maand wordt er een stadgravure in de Kerkstraat gelegd en eentje voor het pand van Vancouver.