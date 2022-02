Uit het Rariteitenkabinet van Collectie Brands: de eerste zakrekenmachine

Marianne Bakker van de Collectie Brands: "Curt dient in 1938 zijn octrooi in, maar de Tweede Wereldoorlog gooit roet in het eten. Het bedrijf van de familie Herzstark moest ontstekers voor het Duitse leger gaan produceren. In 1943 belandt Curt in concentratiekamp Buchenwald; hij is half Joods.