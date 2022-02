Muzieklijst Harry's Blues 20 februari 2022

Taj Mahal en Ry Cooder zijn twee oudgedienden in de muziek. Henry St. Claire Fredericks aka Taj Mahal is in 1942 in Brooklyn geboren en Ry Cooder in 1947 in Los Angelos. Maar oost- en westkust ontmoeten elkaar in de muziek. Taj Mahal meer blues georiënteerd en Cooder wat meer de countrykant. Maar in de countryblues treffen deze beide multi-instrumentalisten elkaar. Bijna zestig jaar geleden ontstond hun vriendschap en dat resulteerde recentelijk in het album Get on board, een tribute voor Sonny Terry en Brownie McGhee. Liefdevol gemaakte muziek als eerbetoon aan twee pioniers van de countryblues.