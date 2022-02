'Opmerkelijk dat er zoveel te vertellen valt over de regenworm!'

Het is een bijzonder gezicht: naast de kopjes koffie en thee staan potjes, bakjes en schoteltjes met krioelende regenwormen. Bezoekers van de lezing over regenwormen van Jeroen Onrust nemen ze mee, de exemplaren uit eigen tuin worden tijdens de lezing in het Duurzaamheidscentrum in Assen nader geïnspecteerd.

Want wat voor soort regenworm is het nou? Het blijkt dat er in Nederland maar liefst 25 verschillende soorten zijn, het is een van de vele wetenswaardigheden die Onrust tijdens zijn lezing naar voren brengt. De Assenaar wordt ook wel 'de wormenfluisteraar' genoemd, hij spreekt vol passie over de wormen en over het tijdrovende onderzoek op boerenland naar deze ongewervelden. Het enthousiasme van de wormen-wetenschapper uit Assen springt al snel over op de bezoekers. Na een lezing van circa een uur over regenwormen en over hun belangrijke rol in het ecosysteem gaan de doppen en deksels van de potjes en bakjes af.

'Inspirerend verhaal'

Het duurt niet lang of overal zie je wormen: in handen van de bezoekers, onder de microscoop, kronkelend naast de boeken die Onrust mee had genomen. Geert de Vries, een van de bezoekers, geniet ervan. Hij heeft een aantal wormen die Onrust meebracht vastgehouden onder meer om een frappant feitje te voelen: een regenworm heeft haren. "Ik voelde geen haren, maar wel borstels, dat hoor je ook als ze over papier gaan. Dan maken ze een schurend geluid." Hij ziet de bijeenkomst als een 'unieke kans': "Ik ben heel erg geïnteresseerd in de natuur. Hier krijg je een inspirerend verhaal op een presenteerblaadje, ik snap niet waarom er geen duizend Assenaren zijn!"

'Heel opmerkelijk'