Het achttiende-eeuwse landgoed Overcingel ligt midden in het centrum van Assen en is bijna vijf hectare groot. Naast de bloeiende krokussen is de tuin te herkennen aan twee landschapsstijlen: de Franse én Engelse stijl. De tuin werd in 1778 aangelegd in de destijds heersende Franse stijl, herkenbaar aan de symmetrische lijnen en de blikvanger het Grand Canal. In de achttiende eeuw kwam de Engelse stijl in de mode en kreeg het landgoed slingerpaden en heuveltjes.