Vrijwilligers laten natuur én geschiedenis zien in het Sleenerzand

De Drentse natuur kan niet zonder de enthousiaste vrijwilligers die er aan het werk zijn. Gidsen Gerrit Lamberts en Bert Oosterga nemen ons mee naar het Sleenerzand, een gevarieerd natuurgebied van ruim 1.600 hectare groot met opvallende overblijfselen uit het verre verleden.

Beiden zijn sinds twee jaar als vrijwilliger aan het werk bij Staatsbosbeheer en zijn geïnteresseerd in de geschiedenis van het gebied. "Naast geschiedenis neem ik veel natuurweetjes mee in mijn verhalen", aldus Oosterga.

Hunebed

"We staan hier bij het hunebed de Papeloze Kerk, een bijzonder hunebed, ten eerste vanwege de naam. In de Tachtigjarig Oorlog was het protestantse geloof verboden onder de Spaanse bezetting. Hier ging men geheime kerkdiensten houden. Dominee Menso Alting heeft hier diensten gehouden, een priester zonder kerk. Een ander woord voor priester is paap, vandaar de Papeloze Kerk", vertelt Lamberts.

Heideveld

"Dit gebied is in 1930 ontwikkeld. Er was toen veel werkeloosheid, vanuit het Westen, maar ook veenarbeiders die daar niet meer terecht konden. In het kader van de DUW-projecten, de Dienst Uitvoerende Werken, zijn in heel Drenthe veel plekken aangepakt en is heideveld omgeturnd tot bos. Dit is een van de plekken waar dat gebeurde. Er werden met name productiebossen van gemaakt", aldus Oosterga.

Historische akker

Lamberts wijst een open plek aan in het natuurgebied. "Staatsbosbeheer heeft hier het bos weggehaald om de 'celtic fields' die hier liggen beter zichtbaar te maken voor het publiek. Celtic fields of raatakkers zijn stukjes akkerbouw waar mensen zo'n 1000, 1500 jaar voor Christus tarwe, graan, vlas en gerst verbouwden." De term raatakker verwijst naar raatstructuur van de stukken land.

Heilzaam