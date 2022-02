Muzieklijst Harry's Blues 27 februari 2022

Hoewel Edgar Winter (1946) wat muzikaliteit aangaat zijn oudere broer Johnny overtreft was zijn bekendheid minder. Zeker in blueskringen. De beide broers, afkomstig uit Port Arthur, traden samen op tijdens het legendarische Woodstockfestival in 1969. Edgar Winter richtte The Edgar Winter Group op, later White Trash, en scoorde in 1973 een Amerikaanse nummer één-hit met het instrumentale rocknummer Frankenstein. En hij speelde saxofoon op het nummer Paradise by the Dashboard Light van Meat Loaf. Johnny Winter overleed in 2014 tijdens een tournee in Europa. Binnenkort verschijnt als ode aan zijn broer het album Brother Johnny. Daaraan werkt een keur van muziaknten mee. Om er een paar te noemen: Joe Bonamassa, Joe Walsh, Robben Ford, David Grissom, Warren Haynes, Steve Lukather, Derek Trucks en Ringo Starr.