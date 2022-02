De lente is in aantocht, volgende maand is het zover. De veranderingen in de natuur zijn al merkbaar. Dieren ontwaken uit hun winterslaap en de eerste knoppen, bladeren en bloemen verschijnen.

"Dit vind ik zo kenmerkend in deze periode, je weet dat de lente eraan zit te komen. De dagen worden weer wat langer", aldus Bartelds. Hij staat naast een hazelaar die nog geen bladeren heeft maar al wel katjes. "Die laten pollen of stuifmeel los. De vrouwelijke bloemen zijn felrood en worden bestoven door de mannelijke katjes. Dat worden de hazelnoten."

"Dit is ook zo'n voorbode van de lente, vind ik zelf altijd, speenkruid. De wortels of knolletjes lijken op speentjes, vandaar de naam. Het mooie van speenkruid is dat je het in een salade kunt gebruiken", vertelt de terreinbeheerder. De plant komt algemeen voor op vochtige grond en bloeit van maart tot mei. "Over een week of twee, drie, als de temperatuur weer wat verder omhoog gaat, dan zie je één gele zee van bloemetjes."