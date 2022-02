De camera staat weer aan bij de watertorenvalken in Hoogeveen

Al meer dan veertig jaar zitten er torenvalken in de watertoren van WMD Drinkwater. De nestkast bevindt zich op 28 meter hoogte, via een livestream van Beleef de Lente kan iedereen meekijken of er dit jaar ook weer een nestje wordt gemaakt.

Beleef de Lente is weer gestart met de livestreams vanuit verschillende nesten. Nog niet alle camera's staan aan, de Vogelbescherming meldt dat het nog een aantal verrassingen in petto heeft. De nestkast van de Drentse torenvalken is al wel dag en nacht in beeld.

Goed begin

Vorig jaar zijn er vijf eieren gelegd, uiteindelijk zijn drie jonge torenvalken uitgevlogen. En dit jaar begint ook al goed, het mannetje en het vrouwtje hebben al even poolshoogte genomen in de nestkast. Er waren ook al avances, maar het broeden zal nog wel even duren. De broedtijd is over het algemeen van april tot juli.