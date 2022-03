Een schizofreen mosje op het zand

Mossen zijn primitieve sporenplanten die al heel lang op aarde voorkomen. Gezien het kleine formaat zou je ze gemakkelijk over het hoofd kunnen zien, ware het niet dat ze vaak dicht op elkaar geplakt voorkomen en grote matten of kussens vormen op de bosbodem, op boomstammen en op stenen en rotsen.

Het is een Natura 2000-gebied met heide, vennen en stuifduinen. Mensen laten al eeuwenlang sporen achter in deze contreien, in de Middeleeuwen was het een verkeersknooppunt. De toen uitgesleten karrensporen zijn nog steeds zichtbaar. "Hier zie je zo'n oud karrenspoor. In dit voormalig zandverstuivingsgebied zijn we op zoek naar het mos met de meeste bijnamen", vertelt Colpa.