Sporen van welvaart achttiende eeuw nog zichtbaar in Eesinge

De stichting Drents Agrarisch Erfgoed zet zich sinds kort in om agrarisch erfgoed in onze provincie te behouden en te beschermen. Jermo Tappel van Stichting Het Drentse Landschap neemt ons naar aanleiding van de oprichting mee in de geschiedenis van de Drentse boerderijen.

We vervolgen onze tijdreis met een bezoek aan de achttiende eeuw in het gehucht Eesinge vlakbij Meppel. "Dit gehucht is al vanaf de Middeleeuwen bewoond en hier staan boerderijen die prachtig meegegroeid zijn in de loop der jaren", vertelt Tappel.

Voorspoed

"De dorpen rondom Meppel kenden in de achttiende eeuw een goede welvaart dankzij de boterhandel met Holland. Die welvaart betaalde zich uit door dit soort prachtige voorhuizen die gebouwd werden voor hun oude boerderijen", aldus Tappel. Niet alleen de buitenkant, maar vooral ook de binnenkant werd rijkelijk gedecoreerd.

"Binnen in het voorhuis ervaar je die achttiende eeuw optimaal. Kijk maar naar de afwerking zoals de marmer-imitatie op de schouw, maar ook de mahonie-imitatie op de deuren van de bedstee. Wat vooral in het oog springt, zijn de prachtige tegels. Veel van deze wandtegels komen uit de achttiende eeuw maar ze zijn ook aangevuld in de negentiende eeuw."

Betekenis

"De tegels hebben allerlei symbolieken, langs de randen zijn ze prachtig gedecoreerd met vogels en druivenstruiken. Daar in het midden zie je een Christus-afbeelding, een hemelvaart. Her en der vind je allerlei prachtige bloemen. Een van de meest bijzondere tableaus hangt op een prominente plek naast de voordeur: een tegelplateau van het gilde voor vrijmetselaars."

Stijlen